Numa ronda que pode consagrar o Benfica como campeão, a equipa madeirense poderá aumentar para sete pontos a vantagem sobre o lanterna-vermelha Santa Clara e seis pontos sobre o Paços de Ferreira, 17.º e penúltimo colocado, que, apesar de ainda poder igualar os insulares, tem desvantagem no confronto direto.

Poderá já ser na condição de relegados à II Liga que os açorianos receberão no sábado o Portimonense e os pacenses defrontarão no domingo o Rio Ave, enquanto o Marítimo também não poderá aspirar a mais do que a 16.ª e antepenúltima posição, reservada ao play-off de manutenção, a ser disputado diante do terceiro classificado da II Liga.

A 33.ª jornada pode também ficar marcada pela conquista do 38.º título pelo Benfica, o que pode acontecer já no sábado, caso o FC Porto, campeão em exercício e segundo classificado, perca em Famalicão, ou no domingo, quando o líder disputar o dérbi lisboeta no estádio do Sporting.

Programa da 33.ª jornada:

- Sexta-feira, 19 mai:

Marítimo -- Vizela, 20:15

- Sábado, 20 mai:

Santa Clara -- Portimonense, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Arouca - Desportivo de Chaves, 15:30

Boavista - Sporting de Braga, 18:00

Famalicão - FC Porto, 20:30

- Domingo, 21 mai:

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 15:30

Casa Pia - Estoril Praia, 18:00

Paços de Ferreira - Rio Ave, 18:00

Sporting - Benfica, 20:30

