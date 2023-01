"A Santa Clara Açores, Futebol, SAD vem por este meio informar a rescisão contratual com o treinador Mário Silva, que estava vinculado até final de junho de 2024", avança o clube num comunicado enviado aos jornalistas.

A formação açoriana, que atualmente ocupa o 15º. lugar do campeonato com 13 pontos em quinze jogos, adianta que o treinador adjunto Danildo Accioly vai orientar a equipa até ser encontrada uma nova equipa técnica.

No sábado, o presidente da SAD dos insulares, Bruno Vicintin, vai realizar uma conferência de imprensa às 16:00 locais (17:00 em Lisboa), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

A decisão é oficializada no dia seguinte à derrota dos açorianos em casa frente ao Sporting de Braga, por 4-0, a contar para a 15.ª jornada.

Mário Silva chegou ao Santa Clara em 10 de janeiro de 2022, levando o clube ao sétimo lugar da I Liga na época 2021/22, com 40 pontos.

Esta temporada, no campeonato, os açorianos somam oito derrotas, quatro empates e três vitórias. Na Taça da Liga, o emblema de Ponta Delgada ficou no último lugar do grupo G com um ponto.

Antes de orientar o Santa Clara, Mário Silva, de 45 anos, passou pelo Rio Ave, Almería de Espanha e pelos escalões de formação do FC Porto, onde conquistou uma UEFA Youth League em 2019.

