Mário Patrão: "Um Top 20 seria bastante bom" Prestes a partir para a Arábia Saudita, Mário Patrão aceitou responder às perguntas do Offroad Moto sobre a edição do Dakar que se inicia já no dia 5 de Janeiro.





Sofreste uma grave lesão no último Dakar que te obrigou a estar parado oito meses. Fizeste várias provas depois disso, nacionais e internacionais. Consideras que recuperaste o teu nível a 100%?

“Não diria 100% mas a parte da lesão está bastante recuperada e solidificada. Não noto que exista algo que fazia e que agora não posso fazer. Tentei fortalecer o máximo a zona da lesão e, sinceramente, por vezes já nem me lembro que ela existiu”.

Este será o teu sétimo Dakar. Que dificuldades achas que vais encontrar na estreia da prova na Arábia Saudita?

“Será uma novidade para todos. Espero dificuldades extremas porque temos uma primeira semana com muitas montanhas e, na segunda semana, teremos muitas dunas. De acordo com o que se sabe, são dunas gigantes, autênticos ‘arranha-céus’. Isso vai causar-nos enormes dificuldades e aí sim vão colocar uma navegação muito complicada. Nunca fiz um Dakar que fosse fácil e este vai ser mais um daqueles bem difícil, também por ser num novo país e acabas por não ter referências, por exemplo, de como será a etapa do dia seguinte”.

Vais novamente integrar a equipa oficial da KTM. Que objetivos queres alcançar no Dakar 2020?

“O meu objetivo principal é chegar ao final e é importante que um dos meus colegas da KTM seja o vencedor. A nível individual, se eu conseguisse entrar no Top 20 seria bastante bom. É tudo uma incógnita mas penso que não é impossível. No entanto, tenho consciência que tenho apenas 4 meses de preparação este ano e é muito pouco para uma prova destas. Fez-se o que se pôde e trabalhei o máximo que consegui. Agora há que ir lá, ter sorte e esperança que as coisas vão correr bem”.