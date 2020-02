Mario Patrão, Raid TT Góis: “Surpreendido com o resultado” Mário Patrão regressou ao campeonato nacional de Todo-o-Terreno no Raid TT Góis - em 2019 o piloto de Seia só participou em Portalegre devido a uma grave lesão que o obrigou a estar parado sete meses. desporto MotoSport desporto/mario-patrao-raid-tt-gois-surpreendido-com-o-_5e55763bc935e51293a4fb87





Mário Patrão regressou ao campeonato nacional de Todo-o-Terreno no Raid TT Góis – em 2019 o piloto de Seia só participou em Portalegre devido a uma grave lesão que o obrigou a estar parado sete meses.

O piloto da KTM demonstrou uma vez mais a sua tenacidade, ao rolar sempre entre as três primeiras posições, chegando mesmo a estar na frente da corrida. O resultado final foi um ótimo 2.º lugar.

“Penso que fiz uma corrida boa. Diverti-me bastante. Existiam alguma zonas típicas das provas de Góis sombrias, muito escorregadias. No sábado fiz uma etapa limpa, sem erros. No domingo a intenção era continuar, mas na fase inicial, não estava com a devida força nos braços devido ao (”arm pum”) nos braços, relaxei um pouco, quando me apercebi já era um pouco tarde demais para o primeiro lugar, mas foi uma boa corrida” disse Patrão.

“FiqueI surpreendido com o resultado e com o andamento. Estou com uma pequena lesão no joelho que não me tem permitido treinar, tenho estado a recuperar. O Góis Moto Clube está de parabéns. Resta-me agradecer aos patrocinadores que estão comigo e que me apoiam no meu projeto. A eles o meu muito obrigado” concluiu o recordista de títulos de campeão nacional em Portugal.

No calendário de Mário Patrão segue-se o Hispânia Rally de 2 a 8 de Março na zona de Granada.

—

(Foto: A2 Comunicação)