Mário Patrão, Dakar 2020: "Ultrapassar 60 pilotos no pó não foi nada fácil" Depois do problema mecânico que o colocou na 103.ª posição na terceira etapa, Mário Patrão cumpriu o objetivo que tinha para hoje e voltou a subir na classificação geral.





O piloto oficial da KTM tinha “o único objetivo de subir na tabela e recuperar as posições perdidas ontem”. Numa etapa com muita pedra “ultrapassar 60 pilotos, no meio do pó não foi tarefa nada fácil, mas estou muito satisfeito com o resultado de hoje” afirmou o piloto de Seia.

42.º na etapa de hoje, Patrão subiu para 44.º na classificação geral num Dakar onde “o pó e a imensidade de pedra tem marcado esta prova”. Sempre com espírito positivo, o português não baixa os braços, sabendo que “ainda temos muitos quilómetros pela frente”.

(Foto: Facebook Mário Patrão)