Mário Patrão subiu hoje ao 33º lugar da classificação geral e está cada vez mais perto do top 30. Após ter disputado a primeira parte da etapa maratona, que ligou Haradh a Shubaytah ao longo de 345 km cronometrados, o português terminou na 34ª posição.

A jornada deveria ter sido de 534 km, mas foi interrompida por decisão da organização, de forma a manter as condições de segurança. O agravamento das condições climatéricas pautado por ventos fortes esteve na base desta decisão.

O piloto da KTM Factory Racing, confessou ter tentado manter um andamento regular, mas prudente, optando assim por efetuar uma boa gestão entre algum cansaço que já se sente e o trabalho de revisão e preparação das motas da equipa para o dia seguinte que ainda o espera.

“Optei por fazer uma navegação regular e à cautela, sem cometer erros, com o intuito de me poupar e poupar a mota porque só amanhã haverá assistência por parte da equipa de fábrica, pelo que hoje ainda tenho longas horas de trabalho pela frente, com o intuito de preparar a minha mota e a dos companheiros de equipa para o dia de amanhã. No dia de hoje perdi-me duas vezes, mas nada de muito significativo”, avançou Mário Patrão.