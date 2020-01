Mário Patrão, Dakar 2020: “Foi uma etapa muito longa” Mário Patrão, da KTM Factory Racing, terminou a etapa 5 do Rally Dakar na 35ª posição e ocupa agora o 40º lugar na classificação geral. desporto MotoSport desporto/mario-patrao-dakar-2020-foi-uma-etapa-muito_5e173258b846211c158d11ae





“Foi uma etapa muito longa hoje, com algumas pedras e muita poeira até ao primeiro ponto de controlo. Depois disso, começámos a entrar no terreno real do Dakar com muita areia e dunas”, relatou o português.

Patrão mostrou-se feliz com o resultado de hoje mas está ciente de que ainda há um longo caminho pela frente até ao final daquela que é a prova mais difícil do ano.

“Neste momento, estamos a 30% da corrida e ainda há um longo caminho a percorrer. Vou continuar a fazer o meu melhor e a ajudar a equipa o melhor que puder. Quero também desejar a Sam uma rápida recuperação após o acidente de hoje”.

Foto: Rally Zone