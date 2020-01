Mário Patrão, Dakar 2020: “Foi uma etapa com dureza acima da média” Mário Patrão concluiu este segundo dia do Rally Dakar na 40ª posição numa etapa que foi complicada para todos os participantes. desporto MotoSport desporto/mario-patrao-dakar-2020-foi-uma-etapa-com_5e137269173a6f1c316851df





Mário Patrão concluiu este segundo dia do Rally Dakar na 40ª posição numa etapa que foi complicada para todos os participantes. Hoje, a prova foi de maratona e o roadbook só foi entregue aos pilotos 25 minutos antes do arranque.

“Foi uma etapa com uma dureza acima da média, e

quase que me fez recordar a minha primeira participação no Dakar. Arranquei bem

para a especial, mas o dia foi todo marcado com imenso pó e com visibilidade

quase nula, o que dificulta a navegação e não consegues arriscar, pois quando

aceleras não percebes o que está à frente”, explicou Patrão.

Ao longo do percurso que ligou Al Wajh a Neom, o piloto português manteve-se

prudente e conseguiu completar a etapa, onde a exigência da navegação se impôs.

“Há que manter em mente a minha estratégia e efetuar uma navegação cautelosa. Se não fosse este condicionalismo teria conseguido subir na tabela, mas as corridas são mesmo assim. Amanhã será outro dia e a avaliar pela disparidade de pisos/ambientes, vamos ver o que nos espera. Eu já estou pronto para a terceira etapa”, acrescentou o piloto.