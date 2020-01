Mário Patrão, Dakar 2020: “Esta etapa foi particularmente difícil” Mário Patrão teve hoje um dia positivo no Rally Dakar 2020, ao registar uma nova subida face à etapa anterior. desporto MotoSport desporto/mario-patrao-dakar-2020-esta-etapa-foi_5e18cda42713b21bf0642629





Mário Patrão teve hoje um dia positivo no Rally Dakar 2020, ao registar uma nova subida face à etapa anterior. Nesta que foi até ao momento a mais longa especial desta edição, com 478 km, o piloto da KTM Factory Racing, registou o 33º tempo na etapa que ligou Ha’il a Riad.

O piloto português voltou a subir na classificação geral, onde figura agora na 38ª posição. “Esta etapa foi muito longa e particularmente difícil. Ao todo, foram quase 800km em cima da mota, num percurso que oscilou entre pistas rápidas, muita areia e alguns pontos de dunas. Consegui encontrar um ritmo seguro e consistente e fiz uma participação sem registo de quaisquer problemas ou falhas. Por esta altura, já se disputou metade do Dakar. Sinto-me bem. Apenas sinto algumas dores no corpo, que são normais. Este ano tive somente quatro meses para me preparar para o Dakar. Amanhã é dia de descanso e ainda bem, porque vai ser necessário para recuperar energias e algum cansaço que já se faz sentir”, disse Patrão no final da etapa.

Amanhã cumpre-se então o dia de descanso do Dakar 2020 em Riad, a capital Saudita. Esta será a oportunidade para os concorrentes descansarem e recuperarem o fôlego para última semana de prova. Será ainda o momento de rever com maior profundidade as máquinas e afinar detalhes porque ainda faltam 6 etapas.