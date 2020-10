Mário Patrão foi o grande vencedor da jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid que este fim de semana nos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil.

O piloto da KTM foi o mais rápido na primeira etapa onde gastou 2h4m53s a percorrer os 180 km que ligaram a Aldeia do Liboreiro à de Carcavelos. Na etapa do dia seguinte, a segunda e derradeira, que uniu as aldeias de Carcavelos à da Cabreira ao longo de 156 km, o piloto de Seia terminou na segunda posição, mas a vantagem que trazia do primeiro dia foi o suficiente para garantir o seu triunfo final em Góis.

Para Mário Patrão, as condições climatéricas foram favoráveis à etapa que se disputou no sábado. A chuva e nevoeiro que se fizeram sentir não ajudaram no domingo. “Quando chove o piso fica muito escorregadio e a mota foge debaixo de nós sem darmos conta, o que me aconteceu uma vez já muito próximo do final. Depois tentei levar a mota até ao fim sem mais quedas, o que é sempre difícil precisamente devido ao piso ser escorregadio, motivado pela chuva e a pedra de xisto típica da zona. O meu objetivo foi tentar fazer uma boa primeira parte, forcei o andamento no início de domingo para depois conseguir gerir o dia. Felizmente consegui levar a moto até ao final sem nenhum problema. Posso dizer que tivemos um bom fim de semana. A moto portou-se muito bem. Agradeço à organização por conseguir realizar o evento e aos patrocinadores por todo o apoio e agora há que preparar já a próxima corrida”.

Ainda a respeito do CNRR de Góis, Patrão acrescentou: “estive cinco dias em Espanha, no Rally de Andalucía, uma prova de navegação também a roadbook, que me permitiu treinar esta vertente e que poderá, também nesta jornada inaugural do Campeonato, ter sido uma mais valia. Ainda não tenho certeza se conseguirei disputar todas as provas do Campeonato. Para já estamos na frente, mas vamos gerindo, corrida a corrida”.

O piloto multi-campeão nacional prepara agora a participação na mítica Baja Portalegre 500, a quarta jornada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno que se disputa de 5 a 7 de novembro.

O Campeonato Nacional de Rally Raid regressa nos dias 14 e 15 de novembro, altura em que se vai disputar a segunda de três jornadas, desta feita a concretizar-se em Mação.

(Foto: A2 Comunicação)