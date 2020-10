Depois da excelente prestação que rubricou no Andalucía Rally, competição que veio substituir o Rali de Marrocos, Mário Patrão vai disputar a primeira de três jornadas do Campeonato Nacional de Rally Raid Bluemotor 2020 competição que, nos dias 24 e25 de outubro, vai percorrer as pistas dos concelhos de Góis, Pampilhosa da Serra e Arganil.

O piloto estreou-se na na prova espanhola com a sua própria estrutura e foi o 3º melhor classificado entre os pilotos que não foram inscritos por equipas oficiais na corrida e o melhor piloto de nacionalidade portuguesa tendo ainda sido o 19º posto absoluto, segue o seu plano de preparação para aquela que será a sua oitava participação no Rally Dakar 2020.

“É sempre com muita motivação que participo no Campeonato Nacional de Rally Raid como forma de me preparar da melhor maneira para o grande desafio que é Rally Dakar, e que este ano será ainda mais exigente para mim. As provas de navegação a Roadbook são essenciais a uma prova como o Dakar, que tem muita navegação, e todos os quilómetros que fazemos são uma mais valia para melhorar as nossas skills.” revela o piloto de Seia.

O CNRR Góis 2020 organizado pelo Góis Moto Clube e a R3 sobre a égide FMP decorrerá de acordo com as normas da Direção Geral de Saúde.

No Sábado, dia 24 de outubro de manhã, o piloto da KTM efetuará as respetivas verificações técnicas, num dia em que se disputa a primeira etapa que compreenderá 179 quilómetros. A especial terá início junto da Aldeia do Liboreiro e termina na aldeia de Carcavelos.

No domingo, também de manhã disputa-se a segunda e derradeira ronda com 156 quilómetros, com início na aldeia de Carcavelos e final junto da aldeia da Cabreira.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)