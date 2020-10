Depois de ter iniciado a temporada do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno com um 2.º lugar em Góis, Mário Patrão apresentou-se na na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal fortemente motivado.

12º lugar na classificação geral e 7.º entre os concorrentes da Classe TT2, os resultados não correspondem às expectativas do piloto que confessa terem os problemas que se registaram logo numa fase inicial da corrida condicionado a possibilidade de alcançar os objetivos traçados para esta prova.

Para Mário Patrão esta foi “uma competição típica do Alentejo, com um percurso bastante rápido. Tive alguns problemas no dia de sábado com a moto e não consegui encontrar o melhorsettingpara estas pistas. Nesse mesmo dia, ainda penalizei por exceder a velocidade numa zona controlada. Tive a sensação de não me conseguir sentir totalmente confortável na corrida. Saí de Reguengos com o sentimento de dever cumprido. Queria ter feito melhor e era esse o meu objetivo, mas as corridas são mesmo assim. Agora é necessário olhar em frente, melhorar o que houver para melhorar e olhar de cabeça erguida e com determinação para o que ainda está por vir. Foi gratificante sentir o apoio do público que esteve sempre a apoiar e a quem agradeço. Agradeço também, e uma vez mais, a todos os meus patrocinadores pelo apoio incondicional nestas aventuras”.

O piloto da KTMestá já em contagem decrescente para disputar o Rally da Andaluzia, que se realizará de 6 a10 de outubro.

—

(Foto: A2 Comunicação)