Depois de triunfar na jornada inaugural do Campeonato Nacional de Rally Raid que se disputou em Góis, Mário Patrão piloto apoiado peloCRÉDITO AGRÍCOLA, que conta com mais de 25 títulos entre as modalidades de TT e Enduro tem estado a ter um desempenho notável esta temporada irá disputar aquela a mais emblemática prova de TT nacional, a Baja Portalegre 500 agendada para os próximos dias 5, 6 e7 de novembro.

O piloto apoiado pelaLUSIADAS SAÚDEsoma seis vitórias na Baja Portalegre 500 de entre os 12 pódios conquistados e a duas provas do final da temporada 2020 ocupa a terceira posição absoluta, sendo ainda segundo classificado da Classe TT2 do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

Para esta 34ª edição, do maior evento desportivo que tem lugar no Alentejo, o piloto patrocinado pelaBAHCOrevela que o foco se mantém em continuar a trabalhar com vista ao Rali Dakar 2021.

“Tenho tentado participar no maior número de provas possível. Regressei há sensivelmente uma semana e meia de Góis e agora há que manter a motivação para continuar a competir. Portalegre é uma corrida emblemática, mítica e por isso não poderia ficar de fora. É uma competição dura, exigente, mas esse também é um forte atrativo. Por outro lado, o ambiente que se vive em Portalegre também é contagiante. Esta simbiose entre competição e convívio é um forte atrativo. O objetivo final é sempre lutar pelo melhor resultado possível, dar o meu melhor, como sempre tento fazer”, revela o piloto daGRAB&GO.

A 34ª edição da emblemática Baja Portalegre terá, como habitualmente, o seu centro nevrálgico na Nerpor, em Portalegre. Será neste espaço que se encontra o Parque de Assistência, que este ano, infelizmente, não poderá ser visitado pelo público devido à pandemia da Covid-19. O percurso compreende cerca de 510km, dos quais cerca de 380km serão disputados ao cronómetro. Estará dividido em duas etapas que compreenderão três setores seletivos. No dia 5 decorrem as habituais verificações técnicas e administrativas. No dia 6, sexta-feira tem lugar a primeira etapa que inclui a Especial de Qualificação (SS1), de aproximadamente 5 km e o SS2 com cerca de 80 km. No sábado, disputa-se a segunda e derradeira etapa com uma extensão total de aproximadamente 330 km.

—

(Texto e foto: A2 Comunicação)