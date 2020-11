Mário Patrão terminou a edição de 2020 da Baja Portalegre no 9.º lugar absoluto, nesta que foi a derradeira jornada da Taça do Mundo FIM de Bajas e do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

O piloto de Seia começou a corrida sendo o 7.º mais rápido na Especial de Qualificação de 3,36 km, que se realizou de manhã de sexta-feira e registou o 12º tempo no segundo troço cronometrado que ligou Ponte de Sor a Cabeço de Vide, num total de 75 km.

Tudo isto numa sexta-feira marcada por condições climatéricas adversas, pautada por fortíssimas bátegas de água, o que aumentou imenso o coeficiente de dificuldade a que a Baja Portalegre já nos habituou.

A situação viria a ter drásticas implicações no dia seguinte, pelo que o setor cronometrado que deveria ter sido de 330 km, foi reduzido para 79 (a unir Crato a Ponte de Sor), a bem da segurança de todos os concorrentes.

O piloto da KTM registou o 9.º tempo em SS3, concluindo com sucesso mais uma participação no maior evento desportivo que tem lugar no Alentejo.

Para Mário Patrão “Este ano está a ser muito atípico, Portalegre foi muito atípico. Na sexta-feira fizemos cerca de 80 km. Para Sábado estavam programados muitos mais, mas as condições climatéricas não ajudaram e o troço foi reduzido, com muita pena de todos os participantes. Portalegre é conhecida por ser uma prova dura, com troços muito bonitos, mas extensos e exigentes e este ano a prova ficou bem mais curta, fruto das circunstâncias. Ainda pensei que no sábado fizéssemos uma dupla passagem pelo troço, mas tal não aconteceu. Agora é preciso continuar a trabalhar sempre em prol de uma boa preparação, a melhor possível, para o Dakar que está ai à porta, faltam menos de dois meses”.

Na agenda de Patrão, segue-se agora a segunda jornada do Campeonato Nacional de Rally Raid ja este fim-de-semana em Mação.

