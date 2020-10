Mário Patrão foi o 22.º classificado na primeira etapa do Andalucia Rally. Tratando-se da primeira prova depois do Dakar, o piloto da KTM ainda está a tentar encontrar as suas referências.

“A etapa foi muito longa, com alguma navegação na fase inicial. Tentei encontrar um ritmo rápido e seguro. No início ainda senti alguma dificuldade com a moto, pois já não competia com ela desde o Dakar 2020”, disse o piloto com mais títulos na história do motociclismo em Portugal.

(Foto: A2 Comunicação)