"Os jogadores cuidaram-se e treinaram antes deste estágio porque apareceram todos em boa forma. Um balanço positivo, tirámos algumas ilações, temos aqui 15 jogadores e só podem ir 12 para o Mundial, tirámos algumas dúvidas, sendo um estágio extremamente proveitoso em todos os aspetos", disse o selecionador aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Mário Narciso divulgará na quarta-feira a lista de convocados para o Mundial, pelas 12:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, que irá incluir 13 jogadores, para depois dispensar um atleta na conclusão da semana de trabalhos na Calheta.

"Fiquei com mais certezas, amanhã [quarta-feira] estarei mais informado para tomar essa decisão", acrescentou o selecionador.

No sábado, a seleção nacional dá o início à fase final da preparação para o Mundial, com um derradeiro estágio na Calheta, na Madeira, e que inclui dois jogos com a vice-campeã mundial em título Itália, a 20 e 21 de abril.

O conjunto nacional embarca a 26 de abril rumo às Seicheles, para disputar a primeira fase do Mundial integrado no Grupo B, juntamente com as seleções da Mauritânia, Irão (medalha de bronze em 2024) e Paraguai.

A estreia será feita diante dos paraguaios, em 01 de maio, seguindo-se os embates com Mauritânia (em 03 de maio) e Irão (05 de maio), com os primeiros dois classificados a ficarem apurados para os quartos-de-final.

Sobre o Mundial, Mário Narciso reconheceu que, dado que "estão presentes as 16 melhores seleções do mundo", não há um grande leque de escolha, mas considerou que o grupo de Portugal "não é o mais fácil".

"Existe outro mais acessível, mas temos de estar preparados. Se queremos ser campeões do mundo, temos de estar preparados para jogar contra qualquer seleção", assegurou Mário Narciso.

APS // AO

Lusa/Fim