Van Den Berg, de 24 anos, triunfou ao cabo de 3:40.19 horas, necessárias para cumprir 169,2 quilómetros entre Sort e Lérida, à frente do belga Arne Marit (Intermarché-Wanty), segundo, e do letão Emils Liepins (dsm-Firmenich-PostNL), terceiro.

A etapa, mais plana do que as anteriores, com apenas uma montanha categorizada ao longo do traçado, permitiu ao pelotão 'respirar' a meio da corrida, que termina no domingo, e manter intactos os primeiros postos da geral.

Aí, Pogacar é líder mais do que folgado, com 2.27 minutos de vantagem sobre o espanhol Mikel Landa (Soudal-QuickStep), segundo, e 2.55 em relação ao russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), terceiro.

Na geral, o português João Almeida (UAE Emirates), terceiro em 2022 e 2023, é 10.º classificado, a 3.52 minutos do companheiro de equipa que lidera a prova.

Na sexta-feira, a quinta etapa liga Altafulla a Viladecans, em 167,3 quilómetros 'ondulantes'.

