No dia em que cumpre o 22.º aniversário, 'Tata' Martins venceu as outras ciclistas na prova em que as últimas vão sendo eliminadas em cada 'sprint', batendo a russa Diana Klimova, segunda, e a lituana Olivija Baleisyte, terceira.

Na corrida de eliminação masculina, João Matias acabou no oitavo posto, numa prova ganha pelo italiano Carloalberto Giordani.

No arranque da participação portuguesa, Iuri Leitão e João Matias falharam o acesso à luta pelas medalhas na perseguição individual.

Maria Martins volta à ação para o omnium, disciplina em que vai estrear Portugal no ciclismo de pista em Jogos Olímpicos, com as provas de scratch, tempo, eliminação e pontos, enquanto Iuri Leitão e João Matias fazem par no madison.

No domingo, Portugal encerra de novono omnium, com João Matias em prova na qualificação masculina.

