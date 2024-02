A portuguesa somou 70,021% na sua prestação na prova que dava 20.000 euros em prémios, ficando à frente da norte-americana Lina Uzunhasan (69,319%), no Fürst Fabelhaft, e do neerlandês Laurens van Lieren (68,234%), no Dutch Design.

Na véspera, no Grad Prix, de 30.000 euros, Maria Caetano tinha sido terceira, atrás da norueguesa Isabel Freese (Total Hope OLD) e do espanhol José Daniel Martín Dock (Malagueño LXXXIII).

Graças à sua posição no ranking, Maria Caetano já tinha assegurado uma quota para Portugal na prova individual de dressage nos Jogos Olímpicos Paris2024.

Ainda hoje Rita Ralão Duarte, montando Irao, vai participar no Grand Prix Freestyle to Music.

