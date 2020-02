Marega critica árbitros por cartão amarelo após cânticos racistas O avançado maliano do FC Porto Marega criticou hoje a equipa de arbitragem que o penalizou após ter sido alvo de cânticos racistas, na visita ao Vitória de Guimarães, da 21.ª jornada da I Liga de futebol. desporto Lusa desporto/marega-critica-arbitros-por-cartao-amarelo_5e49b2335002c3127d43619a





Numa publicação na sua conta oficial na rede social Instagram, Marega dirigiu-se aos adeptos como "idiotas", contestando ainda o comportamento da equipa de arbitragem, liderada por Luís Godinho.

"E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! Você é uma vergonha!", escreveu o maliano.

O avançado do FC Porto pediu para ser substituído, ao minuto 71 do jogo da 21.ª jornada da I Liga, por alegados cânticos racistas dos adeptos da formação vimaranense, numa altura em que os 'dragões' venciam por 2-1, resultado com que terminaria o encontro.

Depois de pedir a substituição, Marega apontou para as bancadas do recinto vimaranense, com os polegares para baixo, numa situação que originou uma interrupção de cerca de cinco minutos.

JP (NFO) // NFO

Lusa/Fim