Depois de ter homologado junto da FIA, o seu Iriz R5 em março deste ano, a Proton conta agora com a ajuda de Marcus Gronholm para o desenvolvimento do carro. Em colaboração com o preparador, Mellors Elliott Motorsport, a marca asiática continua a realizar múltiplos testes de desenvolvimento estando planeado começar a comercializar este novo R5 para campeonatos internacionais como o WRC2 ou o ERC a qualquer momento. Logicamente, sendo a Proton malaia, o carro deverá ser mais visto no Campeonato Ásia FIA Pacífico de Ralis. Nesta altura, Gronholm testa o carro nas florestas irlandesas.