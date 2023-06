O atleta luso, o único a ter de disputar a segunda ronda, precisou de somente 31 minutos para se superiorizar pelos parciais de 11-9, 11-7, 11-3 e 11-8.

Na terceira ronda, no sábado, vai defrontar o croata Tomislav Pucar, enquanto João Geraldo se vai estrear com o belga Cedric Nuytinck.

Na competição feminina, Fu Yu, que defende o título, começa o seu percurso no sábado com a espanhola Sofia Zhang Xu, enquanto Shao Jieni se baterá com a húngara Mercedes Nagyvaradi.

O ténis de mesa chegou a Cracóvia2023 com forte tradição nos Jogos Europeus, depois do ouro da equipa masculina em Baku2015 e o bronze em Minsk2019, onde Fu Yu subiu ao lugar mais alto do pódio em singulares.

Os quadros de singulares decorrem até terça-feira, depois principiam as provas de equipas, com finais para 01 de julho.

Na Polónia, Portugal conta, para já, com duas medalhas de ouro, uma de prata e duas de bronze.

Os Jogos Europeus Cracóvia2023 que decorrem até 02 de julho em Cracóvia e na região polaca de Malopolska, com 30 modalidades no programa e 48 países participantes, entre eles Portugal, que possui uma delegação com mais de duas centenas de atletas.

