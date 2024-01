Tiago Apolónia, 50.º do ranking WTT, afastou por 3-2 o egípcio Omar Assar (20.º), num confronto equilibrado em que venceu os dois primeiros jogos, por 11-5 e 13-11, perdeu os seguintes, por 6-11 e 5-11, e impôs-se na 'negra' por 12-10.

Marcos Freitas, 19.º do mundo e um dos cabeças de série do torneio, eliminou o francês Vincent Picard (196.º), num duelo em que era francamente favorito para passar aos oitavos de final, com um triunfo por 3-0, com 12-10, 11-8 e 11-6.

Tiago Apolónia vai disputar o acesso aos quartos de final frente ao alemão Dang Qiu, 11.º do ranking WTT, enquanto Marcos Freitas irá defrontar o vencedor do jogo que opõe o espanhol Álvaro Robles (48.º) ao sueco Anton Kallberg (17.º).

No torneio feminino, as olímpicas lusas foram eliminadas, com Jieni Shao, 53.ª do mundo, a ser afastada pela indiana Archana Girish Kamath (134.ª), por 3-2, com 11-9, 5-11, 5-11, 11-8 e 5-11, e Fu Yu (59.ª) pela sul-coreana Joo Cheonhui (15.ª), por 3-0, com 11-6, 12-10 e 11-4.

