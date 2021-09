Marcos Freitas e Fu Yu nas meias-finais do Top 16 Europeu de ténis de mesa

Os portugueses Marcos Freitas, 23.º do 'ranking' mundial, e Fu Yu, 54.ª, qualificaram-se hoje para as meias-finais do torneio Top 16 Europeu de ténis de mesa, após avançarem duas eliminatórias, em Salónica, na Grécia.