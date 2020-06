O central francês ainda fez treino condicionado no relvado sob vigilância médica, devido a dores musculares no adutor esquerdo que se agravaram desde a véspera do jogo com o Paços de Ferreira, mas os restantes estão em tratamento.

Em relação ao jogo com o Paços de Ferreira, Rúben Amorim não pode contar, seguramente, com Luís Phellype, que continua a recuperar da cirurgia a que foi submetido, e com o argentino Luciano Vietto, que sofreu uma luxação no ombro direito frente ao Paços de Ferreira, na última jornada do campeonato.

Quanto à situação clínica de Marcos Acuña, a mesma deverá ser hoje clarificada por Rúben Amorim durante a conferência de imprensa de lançamento do jogo frente ao Tondela, que se disputa quinta-feira, a partir das 21:15, em Alvalade, a contar para a 27ª jornada da I Liga.

No entanto, o técnico 'leonino' já poderá contar com o concurso de Rodrigo Battaglia e Joelson Fernandes, que deixaram de fazer parte do boletim clínico no início da corrente semana.

