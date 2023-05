No regresso do emblema londrino à Premier League, Silva cedo deixou o Fulham livre da ameaça de despromoção e chegou mesmo a 'sonhar' com o acesso às competições europeias, mas os 'cottagers' acabaram por perder algum fulgor na parte final da prova.

"Tendo sido promovido, o Fulham, de Marco Silva, somou 51 pontos e está a caminho de terminar a Premier League na primeira metade da tabela, o que é ainda mais impressionante já que não contou com o seu melhor marcador, o sérvio Aleksandar Mitrovic, durante um terço da campanha", lê-se no site oficial da competição.

O treinador de 45 anos está a cumprir a sua segunda temporada no Fulham, depois de, em Inglaterra, já ter comandado Hull City, Watford e Everton.

Na corrida ao prémio de treinador do ano da Premier League estão ainda Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Roberto de Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa) e Eddie Howe (Newcastle).

Até hoje, José Mourinho é o único português a vencer este galardão, em 2004/05, 2005/06 e 2014/15, sempre ao comando do Chelsea.

