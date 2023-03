"As emoções estavam ao rubro em Old Trafford e, como disse na minha conferência de imprensa após o jogo, devia ter controlado melhor as minhas próprias emoções. Foi um momento muito difícil, num jogo que tínhamos dominado, mas poderia ter lidado melhor com a situação", reconheceu o luso, em declarações ao site do Fulham.

Esta reação valeu a Marco Silva um novo processo disciplinar da Federação Inglesa de Futebol (FA), que o acusou de "má conduta", devido a declarações atentatórias da imparcialidade do árbitro.

Na primeira mão, que perdeu, por 3-1, a equipa londrina estava a vencer por 1-0, com um golo de Mitrovic, aos 50 minutos, mas sofreria a reviravolta após duas expulsões, de Willian e Metrovic, ambas aos 72 minutos, quando Marco Silva foi igualmente mandado para os balneários, por linguagem e gestos inapropriados para a equipa de arbitragem e por ter arremessado uma garrafa de água em direção ao árbitro auxiliar.

Na base da contestação do treinador e jogadores do Fulham está uma grande penalidade marcada pelo árbitro Chris Kavanagh, após intervenção do videoárbitro, por mão na bola de Willian dentro da área, que resultou igualmente na expulsão do avançado brasileiro.

"Lamento o que aconteceu e falei com (o árbitro) Chris Kavanagh para me desculpar. Ele sabe que eu o respeito e o trabalho que ele tem que fazer. Infelizmente não nos vimos frente a frente naquele dia, mas reconheço que é um dos melhores árbitros deste país e sei que, quando os nossos caminhos se voltarem a cruzar, haverá respeito mútuo entre nós", disse.

Entretanto, Bruno Fernandes empatou, na conversão do respetivo penálti, aos 75, Marcel Sabitzer consumou a reviravolta aos 77 e o médio português apontou o 3-1 final aos 90+6.

"Lamento não ter estado em campo para tentar levar a equipa ao que poderia ter sido uma semifinal histórica da Taça de Inglaterra em Wembley, mas agradeço todo o apoio que recebi dos torcedores do Fulham nos últimos dias", completou.

No segundo jogo, em casa, o Fulham perdeu, por 2-1, tendo o Manchester United avançado para as meias-finais.

RBA // VR

Lusa/Fim