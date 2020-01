Marcelo Rebelo de Sousa: “Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer” O Presidente da República lamentou publicamente a morte de Paulo Gonçalves. desporto MotoSport desporto/marcelo-rebelo-de-sousa-paulo-goncalves_5e1b2675fc58531c1bc6162d





“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do motociclista Paulo Gonçalves na sequência de um acidente no Rally Dakar e apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências” pode ler-se no site da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa não deixou passar a oportunidade de reconhecer que “Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015”.