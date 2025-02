Com três alterações permitidas em relação ao elenco original, o treinador argentino Martin Anselmi colocou 23 jogadores na lista A, incluindo um dos capitães e os dois reforços contratados na janela de transferências de inverno, que encerrou na segunda-feira para os clubes portugueses.

O defesa central espanhol Iván Marcano tinha ficado de fora dos inscritos para a fase de liga da Liga Europa em setembro de 2024, quando ainda recuperava de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, debelada pouco mais de três meses depois.

Já o médio argentino Tomás Pérez e o extremo brasileiro William Gomes chegaram em definitivo nos últimos dias oriundos do Newell's Old Boys e do São Paulo, respetivamente.

Do lote original saíram o lateral esquerdo brasileiro Wendell, que rumou ao São Paulo, o médio espanhol Nico González, reforço do tetracampeão inglês Manchester City, e o extremo esquerdo brasileiro Galeno, contratado pelos sauditas do Al-Ahly, bem como os dianteiros espanhóis Iván Jaime, emprestado aos compatriotas do Valência, e Fran Navarro, cedido ao Sporting de Braga.

Na lista B, reservada a jogadores nascidos de 01 de janeiro de 2003 em diante, estão os guarda-redes Diogo Fernandes e Gonçalo Ribeiro, os defesas Martim Fernandes, Gabriel Brás e Martim Cunha, os médios Vasco Sousa, André Oliveira, João Teixeira e Rodrigo Mora e o avançado Gonçalo Sousa.

O FC Porto, vencedor da Taça UEFA em 2002/03 e da Liga Europa em 2010/11, foi 18.º classificado na remodelada fase de liga da segunda prova continental de clubes, com 11 pontos, e apurou-se para o play-off de acesso aos 'oitavos', no qual enfrentará a Roma.

A eliminatória arranca em 13 de fevereiro, no Estádio do Dragão, no Porto, uma semana antes da segunda mão, na capital italiana, entre o terceiro da I Liga e o nono do Serie A, finalista derrotado da competição em 1990/91 e 2022/23, sob orientação do ex-treinador portista José Mourinho.

Lista atualizada de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga Europa:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Diogo Fernandes (lista B) e Gonçalo Ribeiro (lista B).

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes (lista B), Nehuén Pérez, Iván Marcano, Zé Pedro, Gabriel Brás (lista B), Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Francisco Moura, Zaidu e Martim Cunha (lista B).

- Médios: Alan Varela, Tomás Pérez, Marko Grujic, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa (lista B), André Oliveira (lista B), João Teixeira (lista B), André Franco, Fábio Vieira e Rodrigo Mora (lista B).

- Avançados: Pepê, Gonçalo Borges, William Gomes, Gonçalo Sousa (lista B), Danny Namaso, Samu e Deniz Gül.

