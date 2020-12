O oito vezes campeão do mundo foi operado em Madrid esta quinta-feira

“Marc Márquez foi submetido a uma nova operação, como resultado da cicatrização lenta do úmero“ Comunicado HRC

Marc Márquez (Honda Repsol Team) foi submetido a uma terceira operação no braço direito em resultado da cicatrização lenta do osso do úmero, que não melhorou com o tratamento específico de ondas de choque aplicado.

Assim, depois de vários rumores sugerindo a necessidade de nova intervenção, isto veio a provar-se verdadeiro, e no dia 3 de Dezembro, o ex-campeão do mundo foi submetido a uma cirurgia no Hospital Ruber Internacional, em Madrid, para uma artrose do úmero direito.

Num comunicado emitido pela HRC podia ler-se:

“Marc Márquez foi submetido a uma nova operação no braço direito, como resultado da cicatrização lenta do osso do úmero, que não melhorou com o tratamento específico de ondas de choque.”

Hoje, o piloto foi submetido a uma cirurgia no Hospital Ruber Internacional, em Madrid, para uma pseudartrose do úmero direito.

A cirurgia, realizada por uma equipa composta pelos médicos Samuel Antuña, Ignacio Roger de Oña, Juan de Miguel, Aitor Ibarzabal e Andrea Garcia Villanueva, consistiu na remoção da placa anterior e na colocação de uma placa nova com a adição de um enxerto ósseo de crista ilíaca com um retalho corticoperiosal livre.

O procedimento cirúrgico durou oito horas e não apresentou problemas.