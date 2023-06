Em comunicado, a equipa Repsol Honda anunciou esta manhã que Marc Márquez se retirou do GP dos Países Baixos, que terá esta tarde a sua prova principal, depois de ter sido declarado "não apto" pelos médicos do campeonato.

Em causa, uma fratura no polegar da mão esquerda e, sobretudo, a fissura de uma costela, sofridas na sequência da queda aparatosa que teve na sessão de 'warm up' do GP da Alemanha da semana passada.

Esta foi apenas uma das cinco quedas protagonizadas nessa prova pelo piloto espanhol.

Já no GP dos Países Baixos deste fim de semana, Márquez foi apenas o 17.º classificado na corrida sprint de sábado.

AGYR // AJO

Lusa/Fim