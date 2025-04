O piloto espanhol, que largou da 'pole position' e venceu a corrida sprint no sábado, cortou a meta com 1,800 segundos de vantagem sobre o compatriota Maverick Viñales (KTM), com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 4,535.

A classificação ainda não é oficial, pois os comissários investigam a pressão dos pneus da mota de Maverick Viñales, que ainda pode ser penalizado.

A corrida foi a mais animada da temporada, com o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Ducati) a disparar do terceiro lugar da grelha para a liderança após as primeiras curvas.

Marc Márquez tocou na Ducati do irmão Alex e perdeu uma das asas traseiras da sua mota. Nada que atrapalhasse o seis vezes campeão mundial, que voltou a fazer uma corrida de contenção antes de disparar nas voltas finais.

"Na primeira parte da corrida estive sossegado, era preciso poupar a frente. Depois, comecei a puxar. Fiquei surpreendido por ver o Maverick na frente, pois o Pedro Acosta costuma ser o mais rápido das KTM. Mas, deixei uma margem de duas ou três décimas para o final e consegui a vitória", explicou o piloto catalão.

Este foi o 114.º pódio da carreira de Marc Márquez, que igualou o compatriota Jorge Lorenzo no segundo lugar dos pilotos com mais pódios na história, apenas atrás do italiano Valentino Rossi, que tem 235.

O piloto espanhol só tinha vencido uma vez no Qatar, em 2014. Com este triunfo, tornou-se o piloto espanhol com maior número de vitórias na categoria rainha, com 65 triunfos.

Este foi o 70.º pódio consecutivo da Ducati, igualando um feito conseguido pela Honda entre 1993 e 1999.

Nota ainda para o regresso do espanhol Jorge Martin (Aprilia) à competição. Mas, o antigo campeão mundial caiu quando era 17.º e sofreu uma contusão e um traumatismo nas costelas.

Com os resultados desta corrida, Marc Márquez aumentou a liderança no Mundial. Tem, agora, 123 pontos, mais 18 do que o irmão Alex, que é segundo e hoje não foi além da sétima posição.

O Mundial regressa dentro de duas semanas, com o GP de Espanha, em Jerez de la Frontera.

