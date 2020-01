Marc Marquez recorda Paulo Gonçalves Não é apenas no meio do Rally Cross-Country que Paulo Gonçalves será lembrado. desporto MotoSport desporto/marc-marquez-recorda-paulo-goncalves_5e1b9e027d80d11be4ba6a7a





Não é apenas no meio do Rally Cross-Country que Paulo Gonçalves será lembrado. Marc Marquez recordou o piloto português que até ao ano passado competiu aos comandos de uma Honda.

“Muito triste com o falecimento do Paulo no Dakar. Vamos recordar-te sempre pela tua paixão e coração maior ainda. Descansa em paz amigo”.

Foto: Instagram Marc Marquez