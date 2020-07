De acordo com o comunicado da equipa do piloto catalão, "foi feita a redução da fratura e fixação de uma placa de titânio no úmero direito", de forma a debelar a fratura sofrida na sequência de uma queda durante o Grande Prémio de Espanha de MotoGP, no domingo.

O nervo radial "estava intocado e não precisou de intervenção", lê-se ainda.

A operação foi levada a cabo pelo doutor Xavier Mir, no Hospital Universitário Dexeus, em Barcelona.

O piloto ficará internado durante as próximas 24 horas.

"O seu objetivo é regressar ao campeonato do mundo assim que possível", garante a equipa do hexacampeão.

No entanto, deverá falhar a corrida do próximo domingo, o GP da Andaluzia, que se disputa em Jerez, devendo regressar apenas para o GP da República Checa, em agosto.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi o vencedor da prova de abertura do campeonato, enquanto o português Miguel Oliveira (KTM) foi o oitavo classificado.

