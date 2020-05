"O Manuel é o melhor guarda-redes do mundo e o nosso 'capitão'", disse o presidente Karl-Heinz Rummenigge, garantindo que o clube está "muito feliz" pela renovação.

Neuer, que tinha revelado a intenção de ficar mais cinco anos no clube que representa desde 2011, justificou a opção pelo facto de se sentir "muito confortável e em casa na Baviera", além do Bayern ser "um dos clubes de futebol do topo europeu".

"Para mim também era importante continuar a trabalhar com Toni Tapalovic (treinador de guarda-redes). Agora que isso foi resolvido, olho para o futuro com grande otimismo", assegura.

Durante o período em que o campeonato alemão esteve parado devido à covid-19 -- de março até ao último sábado -- várias figuras do Bayern criticaram Neuer pela sua demora em renovar, alegadamente por divergências quanto à duração do novo vínculo.

"Nas semanas de paralisação da pandemia de coronavírus, eu não queria tomar uma decisão porque ninguém sabia se, quando e como o futebol da Bundesliga continuaria", justificou o atleta.

Neuer foi campeão do Mundo pela Alemanha no Brasil2014 e pelo Bayern destaca-se a Liga dos Campeões conquistada em 2013, ano em que levou ainda a Supertaça Europeia e o Mundial de clubes.

