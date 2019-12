Manuel Lettenbichler: “Estou muito entusiasmado por me juntar à Red Bull KTM” Manuel Lettenbichler assinou com a Red Bull KTM Factory Racing para competir no Campeonato Mundial de Enduro de 2019 WESS. O alemão de apenas 21 anos junta-se assim à equipa de fábrica com um acordo de dois anos. desporto MotoSport desporto/manuel-lettenbichler-estou-muito-entusiasmado_5dfe2cd5dc6e6579b9a8c980





“Estou muito entusiasmado por me juntar à Red Bull KTM Factory Racing.

Pilotei motos KTM desde que comecei no enduro, mas entrar para a equipa de

fábrica faz-me ver que o próximo capítulo da minha carreira está mesmo a

começar agora”, explicou o alemão.

O piloto completou recentemente a sua temporada de maior sucesso até à data, com a conquista do título do campeonato, depois de ter vencido em casa, no GetzenRodeo. Assim, Lettenbichler mostrou que é, sem dúvida, um dos pilotos a ter em consideração em 2020.

No entanto, Manuel Lettenbichler não se ficou pela vitória do campeonato.

Para além disso, venceu também o AMA Extreme Offroad Grand Championship,

tornando-se ainda o primeiro não americano a vencer o Tennessee Knockout

Extreme Enduro.

Na próxima temporada, Lettenbichler juntar-se-á aos pilotos da Red Bull

KTM, Jonny Walker, Josep Garcia e Nathan Watson, com o objetivo de tentar

defender o título. Está também prevista a participação do piloto alemão em alguns

dos eventos do AMA U.S. Extreme Offroad.

Manuel Lettenbichler não poderia estar maia satisfeito com este acordo e

por ficar ainda mais próximo da KTM. “É uma equipa que eu admiro há muito

tempo. Trabalhámos juntos durante os últimos dois anos, por isso sei como eles

são profissionais e estou entusiasmado por fazer desta uma relação ainda mais

próxima. Estou ansioso pela próxima temporada e sei que correr para defender o meu

título vai ser muito divertido. Mal posso esperar para começar”.

Foto: KTM Factory Racing