"Estou confiante, porque sei que tenho bons jogadores, que do nada construíram uma vitória [Euro2020] na qual ninguém, absolutamente ninguém, acreditava. A confiança deve partir disso, do que fizemos. Temos bases sólidas, mesmo que tenhamos que sofrer, porque nada é garantido", afirmou Mancini, em conferência de imprensa, no lançamento do jogo do 'play-off' do Mundial, frente à Macedónia do Norte.

A confiança do selecionador italiano leva-o a assumir a ambição de conquistar o próximo Mundial, mas tendo consciência de que, para lá chegar, terá de ultrapassar dois obstáculos: "O nosso objetivo é ganhar o Mundial. Mas para isso é preciso, antes, vencer essas duas partidas, não há outro discurso a fazer".

Questionado acerca da eliminação da Juventus e Inter Milão na Liga dos Campeões, competição em que a Itália ficou sem representantes, Mancini lamentou que tivesse acontecido por entender que "é sempre melhor as equipas italianas cheguem longe nas provas europeias, pela experiência que isso aporta".

No entanto, desvalorizou o efeito dessa eliminação na motivação dos 'azzurri' para a partida frente à Macedónia do Norte, marcada para quinta-feira, em Palermo, da qual o vencedor disputará uma vaga no próximo Mundial, numa final do 'play-off' programada para o dia 29 de março, perante o vencedor do Portugal-Turquia.

Após a conferência de imprensa, Roberto Mancini orientou um primeiro treino sessão da tarde com os cerca de 30 jogadores convocados, todos chegados a Coverciano, com exceção de Manuel Locatelli, da Juventus, que se encontra em quarentena por estar infetado com covid-19.

