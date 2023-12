Em Londres, o Manchester United, que contou com Bruno Fernandes a capitão, mas esteve sem Diogo Dalot, castigado, somou a oitava derrota na Premier League esta época e leva quatro jogos sem vencer (e também sem marcar) em todas as competições.

O West Ham, que subiu provisoriamente ao sexto lugar, chegou ao triunfo com golos de Bowen, aos 72 minutos, e do ganês Kudus, aos 78.

No arranque da 'loucura' de Natal da Premier League, com três jornadas em apenas no espaço de uma semana, o Manchester United segue no oitavo posto com 28 pontos e pode ficar a nove dos lugares de acesso à Liga dos Campeões e a 14 do primeiro lugar.

A época natalícia pode ser determinante no futuro de Erik ten Hag no comando dos 'red devils', com o técnico holandês a ser cada vez mais contestado pelos adeptos.

Já West Ham tem 30 pontos e ficou à condição a quatro do quarto lugar, ocupado pelo campeão Manchester City, que teve o seu jogo adiado devido à participação (e conquista) do Mundial de clubes.

