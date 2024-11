Na despedida de Ruud van Nistelrooy como interino, mantendo-se a dúvida se integrará o 'staff' do treinador português, o United voltou a 'despachar' o Leicester, em menos de duas semanas, desta vez para a 11.ª jornada do campeonato.

Bruno Fernandes, capitão de equipa, que cumpriu o 250.º jogo pelo clube, abriu o marcador aos 17 minutos, e depois foi uma ação do português a levar a bola a desviar em Kristiansen, permitindo aos 'red devils' chegar ao 2-0, aos 38 minutos.

No jogo em que Diogo Dalot também fez parte das escolhas, mas saiu aos 57 minutos, o Manchester United ainda dilatou a vantagem por Garnacho, aos 82 minutos, confirmando um triunfo que já parecia garantido.

A vitória do United, a quarta em 11 jogos na Liga, permitiu ainda a Nistelrooy despedir-se sem derrotas (três vitórias e um empate entre todas as competições nos quatro jogos em que orientou a equipa), depois de substituir o despedido Erik Ten Hag.

A partir de segunda-feira, a formação de Manchester 'fica nas mãos' de Ruben Amorim, num momento em que os 'red devils' estão em 13.º lugar da 'Premier', com 15 pontos, a distantes 13 do líder Liverpool.

Também hoje à tarde, o Nottingham Forest, de Nuno Espírito Santo, surpreendente terceiro classificado, foi, inesperadamente, travado em casa pelo Newcastle (3-1), depois de três vitórias consecutivas.

O Forest, que pode ser ultrapassado na tabela, vinha de três vitórias consecutivas, mas caiu hoje na segunda parte diante dos 'magpies' e quando estava a vencer por 1-0, graças a um golo de Murillo.

Para o Newcastle, oitavo classificado, a reviravolta chegou na segunda metade, numa recuperação a cargo de Alexander Isak (54 minutos), Joelinton (72) e Barnes (83).

Em Londres, também houve surpresa, com o Ipswich, depois do Wolverhampton conseguir o mesmo no sábado, a obter a primeira vitória no campeonato e logo na visita ao Tottenham, num jogo em que chegou a intervalo a vencer por 2-0.

Szmodics (31) e Delap (43) adiantaram os forasteiros e Bentacur marcou para o Tottenham (69), assistido por Pedro Porro, num golo insuficiente para os 'spurs', que ocupam o 10.º lugar.

Ainda hoje, a 11.ª jornada fecha com o dérbi londrino entre Chelsea (quinto, 18) e Arsenal (sexto, 18), com os 'gunners' a visitarem no final do mês, em 26, o Sporting, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões.

