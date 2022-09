No King Power Stadium, o tento apontado pelo extremo Jadon Sancho, à passagem do minuto 23, bastou para o United, com os lusos Diogo Dalot e Bruno Fernandes entre os titulares, conseguir uma nova vitória, após um começo 'desastroso' com duas derrtoas.

Já Cristiano Ronaldo começou o encontro no banco, mas foi lançado pelo técnico Erik ten Hag aos 68 minutos.

Com este resultado, os 'red devils' passam a ocupar a quinta posição, com nove pontos, de uma classificação liderada de forma isolada pelo Arsenal (15 pontos), que soma cinco triunfos em outros tantos encontros.

Já os 'foxes', que estão privados do português Ricardo Pereira, continuam a ocupar o último lugar, apenas com um ponto.

AJC // MO

Lusa/Fim