Os 'red devils' seguem para os quartos de final 'à custa' dos 'hammers', antepenúltimos na Liga principal, em jogo em que tiveram de recuperar de uma desvantagem no marcador a um quarto de hora do final.

Também hoje, o Tottenham, quarto do primeiro escalão, foi eliminado por 1-0 em Shefffield, pelo United local, clube que segue em segundo na liga secundária, o 'Championship'.

Nos outros dois jogos de hoje, o Grimsby, do quarto escalão, surpreendeu o Southampton (Liga principal) por 2-1, e o Burnley, líder da 'Champinship', bateu, também pela margem mínima, o Fleetwood, do terceiro escalão.

Na terça-feira, já se tinham apurado Manchester City, Brighton, Blackburn e Fulham.

Em Manchester, a equipa de Bruno Fernandes e Diogo Dalot continua muito motivada e aguentou bem a pressão de sofrer golo aos 55 minutos, reagindo a tempo de continuar em prova.

Benhrama abriu o marcador para os visitantes, que se 'deslumbraram' com a vantagem e não souberam suster a reação dos pupilos de Erik Ten Hag, que aos 77 minutos empatavam, com o autogolo de Aguerd, a aliviar mal mais um canto de Bruno Fernandes.

Antes, já o United podia ter empatado, mas a consulta ao VAR anulou o golo a Casemiro.

A vitória só se 'desenhou' mesmo a partir do minuto 90, com o golo do hispano-argentino Alejandro Garnacho. Aos 95, Fred confirmou o apuramento dos 'red devils'.

Quanto ao Tottenham, 'caiu' aos 79 minutos no terreno do difícil Sheffield United, que caminha para regressar à Liga principal.

Em jogo muito aberto e equilibrado, vale o golo do senegalês Iliman Ndiaye.

A eliminação do Southampton só não é mais escandalosa porque a equipa segue em último na 'Premier League', de forma destacada.

De grande penalidade, o 'modesto' Grimsby chegou a 2-0, com os golos de Gavan Holohan, aos 45+1 e 50.

O melhor que o Southampton conseguiu foi o 'golo de honra', através do croata Duje Caleta-Car, aos 65, antes de um golo anulado a Theo Walcott, por fora de jogo.

Em Burnley, o resultado ficou feito com o golo do galês Connor Roberts, aos 90 minutos.

Os locais, amplamente favoritos, tiveram mais problemas do que anteviam e só chegaram mesmo no final à vantagem, ante uma formação que jogou toda a segunda parte em inferioridade numérica.

