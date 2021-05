Depois do segundo lugar na Liga inglesa, os 'red devils', comandados por Bruno Fernandes, procuram o primeiro troféu da temporada e a segunda Liga Europa, depois da conquistada em 2017, então comandados por José Mourinho.

Além dessa Liga Europa, o palmarés europeu do Manchester United apresenta ainda três Ligas dos Campeões (1968, 1999 e 2008), uma Taça das Taças (1991) e uma Supertaça europeia (1991), defrontando um Villarreal que não tem qualquer título maior e chega pela primeira à final de uma competição europeia.

Contudo, no banco do 'submarino amarelo' estará o espanhol Unai Emery, vencedor da Liga Europa em 2014, nos penáltis frente ao Benfica, em 2015 e em 2016, sempre pelo Sevilha.

Além do troféu, a vitória em Gdansk pode dar ao Villarreal a entrada na Liga dos Campeões, na qual já está o Manchester United, por via do campeonato inglês.

Nos quatro anteriores encontros entre as duas equipas, todos em fases de grupos da Liga dos Campeões, registaram-se quatro empates a zero.

O início da partida entre Manchester United e Villarreal está marcado para as 20:00, em Gdansk, com arbitragem do francês Clement Turpin.

