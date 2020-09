"Não consigo explicar como é incrível a oportunidade de ingressar num clube com uma história tão incrível", disse o médio, de 23 anos, citado pelos meios de comunicação dos 'red devils', acrescentando que "agora está pronto para dar este passo na carreira e atuar ao mais alto nível".

Van de Beek vai ser companheiro dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot no clube de Manchester, que considera ter "alguns dos melhores médios do mundo, com quem poderá aprender e mostrar as suas qualidades".

O internacional holandês, que anotou 10 golos e 11 assistências em 37 jogos na época passada, antes da 'Eredivisie' ter sido dada como terminada, devido à pandemia de covid-19, deixou uma palavra de agradecimento ao Ajax, onde estava desde a formação.

"Gostaria de agradecer a todos no Ajax. Cresci lá e terei sempre um vínculo especial com o clube", concluiu.

