"O Manchester United confirma com agrado a chegada de Alex Telles do FC Porto. O defesa assina um contrato de quatro anos, com uma opção de extensão por outro ano", pode ler-se no comunicado dos 'red devils'.

Os ingleses não revelaram os valores envolvidos no negócio, com o internacional brasileiro, de 27 anos, a sair dos campeões nacionais após cinco anos, cumprindo 195 jogos e apontando 26 golos.

"Ingressar num clube com o prestígio do Manchester United é uma honra enorme. É preciso trabalhar duro para chegar a este momento na carreira e, agora que chego a este clubes, posso prometer que vou dar tudo o que tenho no coração para ser um sucesso", explicou o defesa, citado pelo clube inglês, no qual joga o português Bruno Fernandes.

Já o treinador Solskjaer destacou Telles como um jogador que acompanha "há algum tempo", após várias prestações que foram "tudo o que o clube procura".

"É um lutador e um ganhador, e vai acrescentar verdadeira determinação e competição ao plantel. Tem as qualidades, como jogador e pessoa, que queremos aqui no United", atirou.

Antigo jogador de Inter de Milão ou Galatasaray, na Europa, Alex Telles deixa os 'dragões', com os quais conquistou dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça, após também ter sido campeão na Turquia.

