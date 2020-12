O médio checo Tomas Soucek fez o primeiro golo do jogo, aos 38 minutos, para o West Ham, mas o Manchester United, que jogava fora de casa, foi mais forte no segundo tempo e marcou por três vezes, primeiro pelo francês Pogba (65 minutos), assistido pelo português Bruno Fernandes, depois por Greenwood, apenas três minutos depois, e com Rashford a selar a vitória aos 78.

Com os três pontos, o Manchester United ultrapassa o adversário de hoje na classificação e é quarto com 19 pontos em dez jogos (tem uma partida em atraso), enquanto o West Ham segue em sétimo com 17 pontos em onze jornadas.

Noutro jogo da Premier League já disputado hoje, o Manchester City, que a meio da semana empatou 0-0 com o FC Porto para a 'Champions', venceu o Fulham por 2-0.

Com os defesas internacionais portugueses Ruben Dias e Fábio Cancelo no 'onze' titular e Bernardo Silva no banco, o City inaugurou o marcador logo aos cinco minutos, por intermédio de Sterling, após um passe de Kevin De Bruyne.

O médio belga, que não alinhou no jogo com o FC Porto, ampliou a vantagem aos 26 minutos, na conversão de uma grande penalidade, a punir um derrube de Sterling na área.

No primeiro jogo do dia, o Burnley empatou a um golo com o Everton e mantém-se no penúltimo lugar da tabela, com seis pontos, mais cinco do que o último classificado, que é o Sheffield United, que ainda não somou qualquer vitória.

O Burnley inaugurou o marcador aos três minutos, com um golo de Robbie Brady, tendo o Everton chegado ao empate nos descontos do primeiro tempo (45+3) por intermédio de Dominic Calvert-Lewin, numa altura em que o português André Gomes já estava em campo, depois de ter substituído Fabian Delph aos 29 minuto

