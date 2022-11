Foi uma tarde muito complicada para dois laterais portugueses, Cancelo expulso aos 26 minutos no jogo dos 'citizens' em casa, e Nelson Semedo diante do Brighton aos 45+5, num encontro caseiro que o Wolverhampton acabaria por perder (3-2).

Em Manchester, a equipa de Pep Guardiola, com João Cancelo e Bernardo Silva a titulares, e Rúben Dias a partir dos 90+7, sofreu para vencer o Fulham, do treinador Marco Silva e do médio João Palhinha.

Depois de estar a vencer com um golo de Julian Alvarez, aos 16 minutos, o City parecia caminhar para uma tarde mais ou menos tranquila, mas Cancelo foi imprudente no despique com Harry Wilson, que se isolava, e foi expulso.

Do lance resultou uma grande penalidade, marcada com êxito por Andreas Pereira, aos 28 minutos, num jogo que mudou o seu cariz, apesar do domínio dos 'citizens', mas diante de um adversário menos pressionado, e com mais um elemento em campo.

A solução do City saiu do banco, com Pep Guardiola a trocar Alvarez por Erling Haaland.

O norueguês ainda marcou num fora de jogo revisto pelo VAR, mas o golo e a vitória chegariam mesmo, de grande penalidade, a castigar falta sobre Kevin de Bruyne, e o City assumiu a liderança do campeonato.

É um cenário que pode ser provisório, tendo em conta que o Arsenal, segundo com menos um ponto, ainda defronta nesta 15.ª jornada o Chelsea, em jogo a disputar no domingo em Stamford Bridge.

Em outros jogos de hoje, o Wolverhampton somou novo desaire, em dia em que o penúltimo classificado da 'Premier' anunciou que o espanhol Julen Lopetegui será o novo treinador da equipa, recheada de jogadores portugueses.

No Molineux Stadium, ainda sob o comando de Steve Davis, que substituiu o despedido Bruno Lage, os 'lobos' estiveram a vencer por 2-1, com golos de Gonçalo Guedes (12 minutos) e Rúben Neves (35), de penálti, já depois de Lallana adiantar o Brighton (10).

Muito perto do intervalo, o japonês Mitoma (44), assistido por Lallana, ainda fez o 2-2, mas Nelson Semedo, com falta sobre o nipónico e expulsão, deixou os 'wolves' em dificuldades à beira do intervalo (45+5).

A equipa resistiu quase toda a segunda parte, mas muito perto do final Pascal Gross fez o 3-2 para o Brighton, que sobe, à condição, ao sexto lugar, enquanto o Wolverhampton, que teve ainda em campo José Sá, João Moutinho e Podence, mantém-se no 19.º e penúltimo lugar.

Numa tarde de muitos golos, destaque para a reviravolta no Leeds-Bournemouth, com a equipa da casa a perder por 3-1 aos 48 minutos, mas a acabar vencer por 4-3, e para o empate alcançado pelo 'lanterna vermelha' Nottinham ao 'cair do pano' (90+6), diante do Brentford.

Ainda hoje o Everton recebe o Leicester, numa jornada que fica concluída apenas no domingo, com os restantes cinco jogos, entre os quais o Chelsea-Arsenal e o Tottenham-Liverpool.

RPM // AJO

Lusa/Fim