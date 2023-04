Na primeira das meias-finais no Estádio de Wembley, o City, que teve Bernardo Silva a titular e em campo até aos 81 minutos, o jogo foi praticamente de sentido único diante de um adversário proveniente do 'Championship', a segunda divisão.

Apesar da formação de Sheffield estar na luta pelo regresso à Premier League, não teve argumentos suficientes para contrariar o grande favoritismo do campeão inglês, que procura o seu sétimo título na Taça.

Apesar da presença em campo de Erling Haaland, que tem batido recordes em matéria de golos, Mahrez foi a 'estrela' do jogo, com golos aos 43 minutos, de grande penalidade, aos 61, numa transição rápida, e aos 66, a desviar já na área cruzamento de Grealish.

A equipa de Pep Guardiola qualifica-se para a final agendada para 03 de junho, também no Estádio de Wembley, em Londres, mas à espera do vencedor da outra meia-final, a sair domingo do jogo entre Manchester United e Brighton.

Os 'red devils', de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, eliminados durante a semana nos quartos de final da Liga Europa, perderam esta época, ainda em agosto, com o Brighton (2-1), em embate da primeira jornada do campeonato.

