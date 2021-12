"Neste momento o favorito será provavelmente o Manchester City, acredito eu e toda a gente, mas iremos competir e no final é que se verá o resultado. (...) Tem um excelente treinador, mas será um embate extremamente competitivo. É assim que o vamos encarar", reagiu o diretor para as relações internacionais do Sporting, Hugo Viana.

Segundo do grupo C, atrás do Ajax e à frente do Borussia Dortmund, o Sporting joga primeiro em casa, em 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro, com o segundo desafio a decorrer em Manchester em 08, 09, 15 ou 16 de março.

"Será um jogo complicado, como seria de esperar com todas as equipas, independentemente do adversário que nos calhasse. Não há adjetivos para qualificar o Manchester City. Lidera o campeonato e fez uma fase de grupos espetacular. Tem uma equipa que, se não é a melhor, está nas primeiras duas ou três a praticar futebol na Europa", acrescentou o dirigente.

Esta é somente a segunda ocasião em que os 'verde e brancos' estão nos oitavos de final - em 2008/09 foram goleados por 1-12 (0-5 em casa e 1-7 fora) pelos alemães do Bayern Munique, na mais desequilibrada eliminatória da história da 'Champions' -, encontrando o atual vice-campeão da Europa.

"Será mais um patamar para cimentar o nosso projeto, com jogadores jovens, que vão arrecadar experiência neste tipo de embates. Estamos contentes também com a oportunidade que teremos de combater com uma equipa como o Manchester City. É para isso que aqui estamos e fizemos tudo para passar a fase de grupos", disse Hugo Viana.

O Sporting vai reencontrar vários futebolistas lusos, casos de Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo, atletas "extremamente bons e que têm estado a um bom nível esta época".

"Obviamente que será um prazer rever jogadores portugueses e jogar contra eles", completou.

Hugo Viana classificou Pep Guardiola como "um dos melhores treinadores do mundo, senão o melhor", acreditando que esta é uma oportunidade para o mundo conhecer melhor o valor de Rúben Amorim.

"Pessoalmente, acredito que o Rúben irá chegar a esse patamar. Neste momento, é um dos mais promissores treinadores da Europa. Será um bom duelo, de certeza absoluta", concluiu.

