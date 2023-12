No estádio Etihad, a tarde foi de golos e de indefinição até final, com os 'spurs', que vinham de três derrotas consecutivas, a empatarem aos 90 minutos, por intermédio de Kulusevski.

Pouco antes, aos 81, Grealish, após assistência no norueguês Erling Haaland, tinha colocado os tricampeões ingleses, que somaram o terceiro empate consecutivo, a vencerem por 3-2.

O Tottenham, que pôs fim a uma série de maus resultados, colocou-se em vantagem aos seis minutos com um golo de Son Heung-Min, mas apenas três minutos depois, o sul-coreano num lance menos feliz marcou na própria baliza e empatou o encontro.

Ainda antes do intervalo, Phil Foden colocou a equipa da casa, que estava obrigada a vencer para segurar o segundo lugar e ficar um ponto do líder Arsenal, com um golo aos 31 minutos.

Num jogo emotivo até final, no qual Bernardo Silva foi titular na equipa de Guardiola, Lo Celso, aos 69, a passe de Son, restabeleceu a igualdade, que acabou por ser desfeita por Grealish.

A vencer por 3-2, resultado que lhe permita voltar ao segundo lugar perdido durante a tarde para o Liverpool, que venceu o Fulham por 4-3, o City acabou por ver a vitória ser anulada por um golo aos 90 minutos.

Os tricampeões ingleses seguem na agora na terceira posição da liga com 30 pontos, menos três do que o Arsenal, líder, e menos dois do que o Liverpool, segundo, enquanto o Tottenham segue na quinta posição.

AO // NFO

Lusa/Fim