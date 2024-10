Num jogo em que Pep Guardiola aproveitou para fazer alguma rotação na equipa, os 'citizens' repetiram o desempenho da última temporada e saíram cedo da competição, ao caírem hoje na visita ao Tottenham (2-1).

Rúben Dias foi titular, mas saiu ao intervalo, Bernardo Silva saiu do banco aos 58 minutos, e Matheus Nunes foi opção nos 90 minutos e marcou o único golo da formação de Manchester, aos 45+4, quando o Tottenham já vencia por 2-0, com tentos de Timo Werner (05) e Pape Sarr (25).

A eliminação do Manchester City, que na terça-feira visita o Sporting no Estádio José Alvalade, na quarta jornada da Liga dos Campeões (20:00), contrasta com a goleada do Manchester United sobre o Leicester (5-2), em Old Trafford.

Num momento em que a equipa inglesa pretende contar com o treinador Rúben Amorim e comunicou esta semana ao Sporting a intenção de pagar a cláusula de rescisão, de 10 milhões de euros, o comando esteve a cargo do interino Ruud van Nilsterooy.

O neerlandês, adjunto do despedido Erik ten Hag, teve hoje uma estreia de luxo, num jogo em que o United vencia por 4-2 ao intervalo, com um autêntico festival de golos, que teve o capitão Bruno Fernandes em evidência.

O médio internacional português 'bisou', aos 36 e 59 minutos, tal como o brasileiro Casemiro, aos 15 e 39, numa 'mão cheia' em que participou também Garnacho, com golo aos 28, enquanto nos 'foxes' marcaram El Khannouss, aos 33, e Coady, aos 45+3.

Aos apurados Manchester United e Tottenham juntaram-se também hoje o Liverpool, detentor do troféu, que eliminou fora o Brighton (3-2), o Crystal Palace, a bater também fora o Aston Villa (2-1), e o Arsenal a triunfar em casa do Preston (3-0).

O Chelsea não conseguiu o mesmo e ficou pelo caminho, com os 'blues', que tiveram João Félix e Renato Veiga a titulares, e eram os finalistas vencidos da última Taça da Liga, a perderem na visita ao Newcastle (2-0).

A Taça da Liga inglesa definiu hoje mais seis equipas, que se juntam aos já apurados Southampton e Brentford nos oitavos de final da competição.

RPM // MO

Lusa/Fim